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В Москве арестовали бизнесмена по обвинению в растрате средств «Роснано»

Главу «Пластик лоджик» Галкина арестовали за хищение средств «Роснано»

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Группа РОСНАНО

Суд арестовал и отправил в московский СИЗО гендиректора компании по производству устройств на основе гибкой электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина, обвиняемого в растрате денежных средств, которые были выделены компании «Роснано». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, уголовное дело в отношении Галкина было возбуждено в апреле прошлого года. Бизнесмена обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере, выделенных «Роснано». Компанию в рамках уголовного дела признали потерпевшей стороной.

Решением столичного суда Галкин отправлен в следственный изолятор.

До этого сообщалось, что по результатам проведенных проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений, следователи возбудили несколько уголовных дел, в которых компания выступает потерпевшей стороной.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.

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