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Россия заняла второе место по поставкам газа в Испанию

России обогнала США по объемам поставок газа в Испанию в 2024 году
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РИА Новости

Россия по итогам 2024 года заняла второе место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные энергетической компании Enagás.

На первом месте находится Алжир, на третьем — США, отмечает компания.

В прошлом году Испания закупила у России 72 360 ГВт-ч СПГ (21,3% от общего количества), в 2023 году — 72 690 ГВт-ч по сравнению с 53 859 ГВт-ч в 2022 году.

По итогам 2023 года Россия занимала третье место по поставкам газа в Испанию.

31 декабря 2024 года Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения последнего контракта. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

В середине ноября сообщалось, что главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе — августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания. Российская сторона за этот период поставила в ЕС топлива на €9 млрд, при этом трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось €4,6 млрд, а на сжиженный природный газ — €4,4 млрд.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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