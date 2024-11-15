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Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

РИА Новости: главными покупателями российского газа в ЕС стали Франция и Венгрия

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Vasily Fedosenko/Reuters

Главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе — августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В публикации отмечается, что в этом году российская сторона поставила в ЕС топлива на €9 млрд, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось €4,6 млрд, а на сжиженный природный газ — €4,4 млрд.

Франция за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки топлива из России на 30%, до €1,9 млрд. Венгрия опустилась на второе место. Импорт Будапешта снизился на треть — до €1,6 млрд.

Испания стала третьей по импорту российского газа. Мадрид приобрел топлива из РФ на €1,4 млрд.

В начале ноября сообщалось, что Россия по итогам октября направила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).

В годовом выражении экспорт российского СПГ вырос на 2,5%. Более того, октябрьский показатель уступил лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в прошлом декабре.

Ранее Россия расширила теневой флот для перевозки СПГ.

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