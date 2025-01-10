Япония наложила ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ

Япония наложила ограничения на экспорт в отношении 22 российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства Японии.

Такие же меры затронули еще 31 компанию, в том числе 18 из Китая, по одной из ОАЭ, Казахстана и Таиланда, двух из Киргизии и восьми из Турции.

До этого МИД Японии заявил, что Токио сохранит санкции против Москвы до окончания конфликта на Украине. При этом японские дипломаты назвали обнадеживающими слова президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

10 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что антироссийские санкции не помешали России продолжать специальную военную операцию на Украине, а также анонсировал новые поставки военной помощи США Киеву.

Ранее канадец получил в США почти 3,5 года тюрьмы за экспорт электроники в Россию.