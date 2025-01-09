Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канадец получил в США почти 3,5 года тюрьмы за экспорт электроники в Россию

Суд США приговорил канадца к почти 3,5 года тюрьмы за экспорт электроники в РФ
close
Shutterstock

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина Канады Николая Гольцева к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за якобы экспорт электронного оборудования в Россию. Об этом сообщает американский минюст.

Ведомство утверждает, что «Гольцев руководил глобальной схемой закупок от имени подсанкционных российских компаний, включая российские военные компании». Представитель министерства торговли США Кевин Керленд отметил, что канадец и его супруга Кристина Пузырева (в июле прошлого года ее приговорили к двум годам тюрьмы) хотели нелегально разбогатеть, а вместо этого получили тюремный срок.

Согласно пресс-релизу, Гольцев использовал компании SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. для незаконного приобретения и отправки товаров двойного назначения на миллионы долларов в РФ. Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы были обнаружены в изъятом на Украине оборудовании.

«В течение периода, указанного в обвинительном заключении, SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, в рамках преступной схемы ответчики якобы пользовались посредническими услугами различных подставных компаний в Турции, Гонконге, Индии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне минюст Соединенных Штатов добился конфискации двух квартир во Флориде, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Это стало результатом иска, поданного в феврале 2024 года. В материалах дела подчеркивается, что Перевалов нарушил санкции, введенные против него в 2018 году.

Ранее BMW выявила канал поставки своих машин в Россию в обход санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами