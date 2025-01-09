Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 10 января

Центральный банк России установил на 10 января официальный курс доллара США на уровне 102,2911 рубля, евро — 105,0893 рубля, юаня — ₽13,6934 рубля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Последний раз курс доллара США поднимался выше 102 рублей 21-23 декабря 2024 года — тогда он достигал ₽102,3438.

До этого Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля.

В конце года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По мнению эксперта, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности.

Доллар и евро большую часть 2025 года будут трехзначными. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. Согласно их оценке, максимумами доллара, евро и юаня в 2025 году будут уровни в 109 рублей, 117 рублей и 15 рублей соответственно. А минимумами доллара, евро и юаня станут 99 рублей, 103 рубля и 13,5 рубля соответственно. При каких условиях курс рубля начнет укрепляться и пришло ли время покупать валюту — в нашем материале.

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