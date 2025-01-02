«Останутся трехзначными». Что будет с долларом и евро в 2025 году?

Доллар и евро большую часть 2025 года будут трехзначными. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. Согласно их оценке, максимумами доллара, евро и юаня в 2025 году будут уровни в 109 рублей, 117 рублей и 15 рублей соответственно. А минимумами доллара, евро и юаня станут 99 рублей, 103 рубля и 13,5 рубля соответственно. При каких условиях курс рубля начнет укрепляться и пришло ли время покупать валюту — в нашем материале.

В 2024 году рубль подешевел к доллару более чем на 14% или около 12 рублей, к евро — более чем на 9% или около 10 рублей, а к юаню — на 23% или более 2 рублей. Сейчас доллар стоит чуть более 100 рублей, евро — более 103 рублей, юань — свыше 13 рублей.

По прогнозам аналитиков, доллар и евро большую часть 2025 года «останутся трехзначными» . При этом некоторые экономисты прогнозируют небольшое укрепление рубля в начале года.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что в январе курс доллара составит 100 рублей и ниже, евро — около 105 рублей, а юаня — 13 рублей. Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко уверен, что в первые дни января, а также весь первый месяц 2025 года доллар будет стоить 99-103 рубля, евро — 103-107 рублей, юань — 13,5-14 рублей.

« Исходя из экономических предпосылок, в январе можно ждать небольшого укрепления рубля . В текущих условиях нельзя не принимать в расчет фактор геополитики, который может сыграть в разные стороны. Новые западные санкции нацелены на нефтяной экспорт России, и это может негативно влиять на приток экспортной выручки, особенно если мировые цены на нефть продолжат буксовать. С другой стороны, если появятся надежные сигналы к деэскалации и дипломатическому урегулированию украинского конфликта, все рублевые активы могут получить поддержку», — пояснил Буйволов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, что против рубля по-прежнему выступают геополитическая неопределенность и связанный с ней отток капитала, погашение внешних долгов, трудности с возвратом валюты у экспортеров из-за санкций.

«Цены на нефть марки Brent в 2025 году будут ниже, чем в 2024 году, из-за вероятного замедления мировой экономики. В среднем баррель Brent будет стоить $73 в 2025 году против $80 в 2024-м. Российские экспортеры будут продавать меньше валютной выручки в 2025 году, чем в 2024-м, из-за смягчения условий обязательной продажи валютной выручки», — сказал Васильев «Газете.Ru».

По словам аналитика, основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса — Россия экспортирует примерно на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует. Васильев добавил, что в пользу рубля также будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки, а также рекордная ключевая ставка, охлаждающая потребительский спрос и спрос на валюту.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Рубль сезонно наиболее крепок в январе-марте, когда низкий спрос на импорт и высокий приток валюты от экспорта. Начиная с апреля-июня, возможно умеренное ослабление курса рубля из-за возрастания спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных туристических поездок», — подчеркнул аналитик.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев также в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что рубль начнет 2025 год с относительно сильных позиций — вероятно даже, что доллар на время вернется к двузначному уровню, однако сезонное ухудшение платежного баланса, прогнозируемый спад экономической активности и ожидаемый переход ЦБ к снижению ключевой ставки будут играть против рубля во второй половине года.

Какими будут максимумы и минимумы валют

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в январе-марте 2025 года средний курс доллара составит 101 рубль, евро — 108 рублей, юаня — 13,8 рубля.

Тимошенко считает, что в апреле-июне доллар будет стоить 101-104 рубля, евро — 105-109 рублей, юань — 13,75-14.25 рубля, а в июле-сентябре курс американской валюты будет 103-106 рублей, европейской — 107-111 рублей, китайской — 14-14,5 рубля.

Васильев уточнил, что в октябре-декабре 2025 года доллар будет стоить 109 рублей, евро — 117 рублей, юань — 14,6 рубля. По оценке Буйволова, доллар во второй половине года будет торговаться на уровне 103-105 рублей, евро — 108-110 рублей, а юань — 14-15 рублей.

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То есть пределами укрепления доллара, евро и юаня будут уровни в 109 рублей, 117 рублей и 15 рублей соответственно. А минимумами доллара, евро и юаня станут 99 рублей, 103 рубля и 13,5 рубля соответственно.

Покупать ли валюту

Васильев считает разумным часть сбережений держать в валюте, особенно если человек путешествует за границу с туристическими, образовательными или бизнес-целями.

«Мы предпочитаем валюты дружественных стран (юани, дирхамы ОАЭ), так как они несут меньше санкционных рисков. Также могут подойти замещающие облигации крупных российских компаний, облигации в юанях и фонды ликвидности в юанях. При этом основную часть сбережений лучше держать в рублях, вложенных под текущий высокий процент», — отметил аналитик.

По мнению Евстифеева, наиболее сбалансированным выглядит хранение 50-70% в иностранных валютах, а остальная часть сбережений — в рублях. Аналитик уточнил, что такая конфигурация позволяет страховать риски ослабления рубля, при этом сохраняется возможность для получения высокой доходности по рублевой части накоплений.