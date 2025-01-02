Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Останутся трехзначными». Что будет с долларом и евро в 2025 году?

Аналитик Васильев предрек доллар по 109 рублей в октябре-декабре 2025 года
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Доллар и евро большую часть 2025 года будут трехзначными. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. Согласно их оценке, максимумами доллара, евро и юаня в 2025 году будут уровни в 109 рублей, 117 рублей и 15 рублей соответственно. А минимумами доллара, евро и юаня станут 99 рублей, 103 рубля и 13,5 рубля соответственно. При каких условиях курс рубля начнет укрепляться и пришло ли время покупать валюту — в нашем материале.

В 2024 году рубль подешевел к доллару более чем на 14% или около 12 рублей, к евро — более чем на 9% или около 10 рублей, а к юаню — на 23% или более 2 рублей. Сейчас доллар стоит чуть более 100 рублей, евро — более 103 рублей, юань — свыше 13 рублей.

По прогнозам аналитиков, доллар и евро большую часть 2025 года «останутся трехзначными». При этом некоторые экономисты прогнозируют небольшое укрепление рубля в начале года.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что в январе курс доллара составит 100 рублей и ниже, евро — около 105 рублей, а юаня — 13 рублей. Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко уверен, что в первые дни января, а также весь первый месяц 2025 года доллар будет стоить 99-103 рубля, евро — 103-107 рублей, юань — 13,5-14 рублей.

«Исходя из экономических предпосылок, в январе можно ждать небольшого укрепления рубля. В текущих условиях нельзя не принимать в расчет фактор геополитики, который может сыграть в разные стороны. Новые западные санкции нацелены на нефтяной экспорт России, и это может негативно влиять на приток экспортной выручки, особенно если мировые цены на нефть продолжат буксовать. С другой стороны, если появятся надежные сигналы к деэскалации и дипломатическому урегулированию украинского конфликта, все рублевые активы могут получить поддержку», — пояснил Буйволов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил, что против рубля по-прежнему выступают геополитическая неопределенность и связанный с ней отток капитала, погашение внешних долгов, трудности с возвратом валюты у экспортеров из-за санкций.

«Цены на нефть марки Brent в 2025 году будут ниже, чем в 2024 году, из-за вероятного замедления мировой экономики. В среднем баррель Brent будет стоить $73 в 2025 году против $80 в 2024-м. Российские экспортеры будут продавать меньше валютной выручки в 2025 году, чем в 2024-м, из-за смягчения условий обязательной продажи валютной выручки», — сказал Васильев «Газете.Ru».

По словам аналитика, основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса — Россия экспортирует примерно на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует. Васильев добавил, что в пользу рубля также будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки, а также рекордная ключевая ставка, охлаждающая потребительский спрос и спрос на валюту.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Рубль сезонно наиболее крепок в январе-марте, когда низкий спрос на импорт и высокий приток валюты от экспорта. Начиная с апреля-июня, возможно умеренное ослабление курса рубля из-за возрастания спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных туристических поездок», — подчеркнул аналитик.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев также в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что рубль начнет 2025 год с относительно сильных позиций — вероятно даже, что доллар на время вернется к двузначному уровню, однако сезонное ухудшение платежного баланса, прогнозируемый спад экономической активности и ожидаемый переход ЦБ к снижению ключевой ставки будут играть против рубля во второй половине года.

Какими будут максимумы и минимумы валют

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в январе-марте 2025 года средний курс доллара составит 101 рубль, евро — 108 рублей, юаня — 13,8 рубля.

Тимошенко считает, что в апреле-июне доллар будет стоить 101-104 рубля, евро — 105-109 рублей, юань — 13,75-14.25 рубля, а в июле-сентябре курс американской валюты будет 103-106 рублей, европейской — 107-111 рублей, китайской — 14-14,5 рубля.

Васильев уточнил, что в октябре-декабре 2025 года доллар будет стоить 109 рублей, евро — 117 рублей, юань — 14,6 рубля. По оценке Буйволова, доллар во второй половине года будет торговаться на уровне 103-105 рублей, евро — 108-110 рублей, а юань — 14-15 рублей.

То есть пределами укрепления доллара, евро и юаня будут уровни в 109 рублей, 117 рублей и 15 рублей соответственно. А минимумами доллара, евро и юаня станут 99 рублей, 103 рубля и 13,5 рубля соответственно.

Покупать ли валюту

Васильев считает разумным часть сбережений держать в валюте, особенно если человек путешествует за границу с туристическими, образовательными или бизнес-целями.

«Мы предпочитаем валюты дружественных стран (юани, дирхамы ОАЭ), так как они несут меньше санкционных рисков. Также могут подойти замещающие облигации крупных российских компаний, облигации в юанях и фонды ликвидности в юанях. При этом основную часть сбережений лучше держать в рублях, вложенных под текущий высокий процент», — отметил аналитик.

По мнению Евстифеева, наиболее сбалансированным выглядит хранение 50-70% в иностранных валютах, а остальная часть сбережений — в рублях. Аналитик уточнил, что такая конфигурация позволяет страховать риски ослабления рубля, при этом сохраняется возможность для получения высокой доходности по рублевой части накоплений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами