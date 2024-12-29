Банк России установил официальные курсы валют до конца новогодних праздников

Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро Банк России установил на уровне 106,1028 рубля, а юаня — 13,4272 рубля.

28 декабря агентство РИА Новости сообщало, что официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По мнению Шохина, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности. Эксперт подчеркнул, что «ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс»

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Многие экономисты и финансовые аналитики назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Эксперты отметили, что ставки по депозитам останутся в диапазоне 21-25%, по ипотеке — превысят 29%. Что будет дальше с ключевой ставкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники.