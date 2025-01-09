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В Абхазии повысили тарифы на электричество на фоне веерных отключений

В Минэнерго Абхазии сообщили о повышении тарифов на электроэнергию с 1 января
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Shutterstock

Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысили с 1 января 2025 года, сообщил и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, пишет Sputnik.

По его словам, новые тарифы ввели в соответствии с постановлением правительства Абхазии о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества, которое приняли еще в апреле 2022 года.

Согласно документу, ставка повышается ежегодно до 2026 года. В частности для физических лиц, использующих электричество в бытовых целях, тариф поднялся с 1,8 рубля за кВт·ч до 2,2 рубля, юридические лица будут платить не 2,6 рубля за кВт·ч, а 3,2 рубля.

На этой неделе в пресс-службе компании «Черноморэнерго» сообщила, что время веерных отключений электроэнергии в Абхазии увеличили на два часа, теперь каждые сутки жители республики не получают электричество в течение шести часов.

18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба сообщил, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году.

Россия на безвозмездной основе поставляет Абхазии электроэнергию с 23 декабря. Каждый год с ноября по апрель в республике наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления, в частности из-за майнинга криптовалют.

Ранее в Кремле отреагировали на запрос Абхазии о поставке электроэнергии.

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