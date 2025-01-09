Аналитик спрогнозировал курс биткоина на январь 2025 года

В последние дни курс биткоина снижается. Это связано, в первую очередь, с опасениями инвесторов относительно денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Эксперт отметил, что на курс биткойна в январе может оказать влияние публикация данных по индексу потребительских цен, опираясь на которые, Федеральная резервная система США может сохранить или повысить ключевую ставку, что усилит давление на криптовалюты. Кроме того, по его словам, на регулирование отрасли может повлиять избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после инаугурации.

«Законодательные изменения способны как усилить интерес институциональных инвесторов к криптовалютам, так и создать риски для рынка, если изменения окажутся менее благоприятными», — считает Ли.

Согласно его прогнозам, уровень поддержки для биткоина в течение января составит $90-91 тыс. долларов, уровни сопротивления — $96 тыс. и $99–100 тыс.

5 декабря 2024 года стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. К 30 декабря денежная единица подешевела до $93 тысяч.

В декабре президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара. По его словам, развитие технологий — неизбежный процесс, доллар тут ни при чем.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.