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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина преодолела отметку в $100 тысяч, установив новый рекорд

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Depositphotos

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. Это следует из данных торгов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

На платформе зафиксировано, что в 5:40 по московскому времени биткоин торговался по цене $100,38 тысячи, что является новым историческим максимумом для этой криптовалюты.

22 ноября стоимость биткоина преодолела отметку в $99 тысяч, установив новый рекорд.

4 декабря президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара. По его словам, развитие технологий — неизбежный процесс, доллар тут ни при чем.

27 ноября в компании «МегаФон» сообщили, что вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют россияне стали чаще посещать сайты, связанные с криптовалютами. В первые недели ноября общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи вырос на 8% по сравнению с началом октября.

Ранее затерявшийся на свалке диск с биткоинами подорожал до 73 млрд рублей.

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