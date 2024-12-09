Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина

Депутат Ткачев: в России надо создать стратегический резерв биткоина

close
Shutterstock

Депутат Государственной думы Антон Ткачев направил обращение министру финансов России Антону Силуанову с предложением создать в стране стратегический запас биткоинов. Его слова приводит ТАСС.

Ткачев отметил, что валютные резервы, такие как юани, доллары и евро, в условиях геополитической нестабильности становятся слишком волатильны и восприимчивы к санкциям, что создает риски для финансовой стабильности страны.

По его словам, биткоин показывает высокую доходность и может использоваться для стратегического запаса.

Эксперты считают, что курс биткоина может достичь своего пика в текущей фазе роста. По их мнению, сейчас стоимость криптовалюты способна подняться до $112-130 тысяч.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозирует, что в следующем году биткоин получит мощный катализатор со стороны США в связи с планами избранного президента Дональда Трампа интегрировать криптовалюту в национальную финансовую стратегию страны. И тогда при оптимистичном сценарии стоимость биткоина может подняться до $160 тысяч.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами