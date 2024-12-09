В Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина

Депутат Государственной думы Антон Ткачев направил обращение министру финансов России Антону Силуанову с предложением создать в стране стратегический запас биткоинов. Его слова приводит ТАСС.

Ткачев отметил, что валютные резервы, такие как юани, доллары и евро, в условиях геополитической нестабильности становятся слишком волатильны и восприимчивы к санкциям, что создает риски для финансовой стабильности страны.

По его словам, биткоин показывает высокую доходность и может использоваться для стратегического запаса.

Эксперты считают, что курс биткоина может достичь своего пика в текущей фазе роста. По их мнению, сейчас стоимость криптовалюты способна подняться до $112-130 тысяч.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозирует, что в следующем году биткоин получит мощный катализатор со стороны США в связи с планами избранного президента Дональда Трампа интегрировать криптовалюту в национальную финансовую стратегию страны. И тогда при оптимистичном сценарии стоимость биткоина может подняться до $160 тысяч.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.