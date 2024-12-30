Стоимость биткоина снизилась до $93 тысяч

Стоимость биткоина в ночь на понедельник, 30 декабря, снизилась до $93 тысяч. Это следует из данных онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.

По состоянию на 1:25 по московскому времени стоимость криптовалюты составляла $92,942.

5 декабря стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч.

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в 2025 году биткоин будет пытаться пробить уровень сопротивления сначала в районе $110 тысяч, а затем и $120 тысяч. Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тысяч в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тысяч, добавил он. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тысячам, спрогнозировал аналитик.

По словам Ли, оптимальной стратегией для инвесторов, недавно работающих с криптовалютами, будет равномерная покупка активов на равную сумму через равные промежутки времени, что позволяет сгладить колебания рынка и усреднить цену входа в актив.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.