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Санду обвинили в наращивании долга за российский газ

Шор: более половины долга Молдавии перед РФ за газ накопили в 2011-2015 годах
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Global Look Press

Больше 50% от всей задолженности компании «Молдовагаз» перед российским холдингом «Газпром» накопили в период нахождения у власти в республике коалиции проевропейских партий, заявил в своем Telegram-канале лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор.

Он уточнил, что речь идет о долге в $394 млн от общей задолженности в $709 млн, который сформировали с 2011 по 2015 годы. В это время действующий президент республики Майя Санду была членом правительства и могла повлиять на ситуацию, однако не сделала этого, подчеркнул Шор.

Как отметил политик, граждане Молдавии должны сидеть без света, топить дома дровами и гадать, будет ли у них завтра газ из-за того, что Санду настаивала на отсутствии задолженности республики перед «Газпромом».

Во второй половине декабря премьер Молдавии Речан заявил, что правительство Молдавии не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения российской компании ограничить поставки газа.

На этой неделе приднестровское министерства иностранных дел призвало власти Молдавии выплатить долг предприятия «Молдовагаз» перед российским концерном «Газпром».

В начале января президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия пытается возложить на Приднестровье долг перед «Газпромом» в размере $709 млн.

Ранее стало известно, что Молдавия нашла замену российскому газу.

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