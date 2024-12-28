Премьер Молдавии Речан заявил, что не признает долг перед «Газпромом»

Правительство Молдавии не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения российской компании ограничить поставки газа. Об этом оно написало на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — говорится в заявлении.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.