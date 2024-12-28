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В Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом»

Премьер Молдавии Речан заявил, что не признает долг перед «Газпромом»
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Стрингер/РИА Новости

Правительство Молдавии не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения российской компании ограничить поставки газа. Об этом оно написало на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — говорится в заявлении.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

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