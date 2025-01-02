Глава Приднестровья заявил, что Молдавия пытается переложить на республику долг «Газпрому»

Молдавия пытается переложить свой долг «Газпрому» в размере $709 млн на Приднестровье. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Комментируя письмо, которое «Молдовагаз» направил приднестровскому «Тираспольтрансгазу», Красносельский отметил, что это почти копия письма, адресованного Кишинёву российским «Газпромом». Президент Приднестровья указал, что молдавские власти просто перепечатали письмо «Газпрома», поменяли названия адресатов и направили его «Тираспольтрансгазу» с утверждениями о том, что весь долг за газ принадлежит приднестровской стороне. Красносельский подчеркнул, что такие действия Кишинёва являются прямой ложью и провокацией.

1 января энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа.

Ранее «Газпром» сократил объем поставок в Европу.