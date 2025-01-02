Молдавия нашла замену российскому газу

Молдавия в тестовом режиме успешно закупила газ в Болгарии, топливо поступило в республику через Трансбалканский коридор. Об этом заявил врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Количество приобретенного газа составляет 240 МВт.ч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии», — рассказал Чебан.

Для обеспечения поставок «Молдовагаз» заключил с компанией «Энергоком» агентский договор, поскольку «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах.

Накануне сообщалось, что Молдавия смогла покрыть потребности в электроэнергии в первый день после остановки транзита российского газа через Украину. В правительстве страны заявили, что это произошло без активации «аварийных договоров».

В «Энергокоме» отмечали, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Она покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.