Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия нашла замену российскому газу

Глава «Молдовагаза» Чебан: Молдавия в тестовом режиме закупила газ в Болгарии
close
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия в тестовом режиме успешно закупила газ в Болгарии, топливо поступило в республику через Трансбалканский коридор. Об этом заявил врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Количество приобретенного газа составляет 240 МВт.ч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии», — рассказал Чебан.

Для обеспечения поставок «Молдовагаз» заключил с компанией «Энергоком» агентский договор, поскольку «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах.

Накануне сообщалось, что Молдавия смогла покрыть потребности в электроэнергии в первый день после остановки транзита российского газа через Украину. В правительстве страны заявили, что это произошло без активации «аварийных договоров».

В «Энергокоме» отмечали, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Она покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами