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Молдавию призвали вернуть долг Газпрому

МИД Приднестровья призвал Молдавию выплатить долги Газпрому
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Vladislav Culiomza/Reuters

Министерство иностранных дел Республики Приднестровье призвало власти Молдавии выплатить долг предприятия «Молдовагаз» перед российским концерном «Газпром», сообщает пресс-служба приднестровского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что из-за долга была прекращена подача газа в непризнанную республику.

На прошлой неделе президент республики Вадим Красносельский назвал долг Молдавии причиной энергетического кризиса и обратил внимание на множество спекуляций вокруг ситуации, призвав население не поддаваться на провокации. Тогда же он сказал, что речь идет о долге в $709 млн.

В ноябре премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не будет выплачивать задолженность «Газпрому» за потребленное топливо в размере $709 млн.

Во второй половине декабря «Газпром» сообщил о прекращении с 1 января 2025 года поставок газа в адрес АО «Молдовагаз» из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа.

Ранее Молдавия назвала альтернативного России поставщика газа.

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