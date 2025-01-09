Названо, на сколько сильно россияне потеряли интерес к зарубежной недвижимости

Интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости в 2024 году в целом по всем странам снизился на 25% относительно года до этого, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитики отраслевого портала Prian.ru.

Как отметили в компании, динамика продиктована сокращением активности на основных направлениях — спрос на недвижимость в Турции снизился в 2024 году на 48,6%, в ОАЭ — на 40,4%.

Согласно данным Turkstat, которые приводит «Ъ», за всю осень 2024 года россияне купили в Турции 1,1 тыс. объектов жилой недвижимости, что на 45% меньше, чем в 2023 году.

Существенное снижение интереса в 2024 году в Prian.ru обнаружили на недвижимость в Египте — на 56% относительно года ранее, на Кипре — на 42,4%, в Финляндии — на 35,6%, Италии — на 29,8%, Испании — на 8%.

В компании Golden Brown Group зафиксировали снижение спроса на жилье в ОАЭ на 20% по итогам 2024 года.

В ноябре президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин сообщил, что россиянам не стоит пока покупать недвижимость, потому что в перспективе она будет стоить гораздо дешеветь.

Ранее россиянам дали совет, в какое жилье вкладываться в 2025 году.