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Россиянам дали совет, в какое жилье вкладываться в 2025 году

Специалист по недвижимости Радченко дала совет вкладываться в 2025 году в ИЖС
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Shutterstock

Гражданам России стоит в 2025 году вкладываться в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку этот сегмент обещает стать «бомбой» на рынке недвижимости, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с 360.Ru.

Как отметила Радченко, в настоящее время актуально приобретение жилья со скидками, предлагаемыми застройщиками на поздних этапах строительства. Такие скидки, по ее словам, могут достигать 30%.

В ноябре доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко высказал мнение, согласно которому россиянам стоит покупать квартиры, когда ключевая ставка упадет с 21 до 10-12%. А в настоящее время приобретение недвижимости невыгодно из-за высоких ставок по ипотеке.

Тогда же президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин сообщил, что россиянам не стоит пока покупать недвижимость, потому что в перспективе она будет стоить гораздо дешеветь.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье в новостройке

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