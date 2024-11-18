Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать недвижимость

Россиянам не стоит пока покупать недвижимость, потому что в перспективе она будет дешеветь. Об этом рассказал эксперт, президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин, передает Pravda.Ru.

По его словам, в ближайшее время на рынке недвижимости в России ожидается спад, потому что сейчас слишком высокие ставки по ипотеке. При этом преобладающая часть сделок была ипотечной, подчеркнул эксперт.

«Однако не стоит забывать, что высокая ставка Центробанка распространяется не только на кредиты, но и на депозиты. И когда у человека, имеющего деньги даже на покупку, есть вариант разместить их, например, под 24% годовых на депозите, то он поступает экономически разумно», — добавили в сообщении.

Эксперты «Яндекс.Недвижимости» до этого установили, что срок продажи квартир на вторичном рынке недвижимости в России за январь — октябрь вырос на 35% год к году и достиг 74 дней. Для сравнения: в прошлом году объявления о продаже «вторички» оставались активными в среднем 55 дней.

Дольше всего россияне разбирают жилье в Краснодаре. Объявления висят в среднем 93 дня, что почти вдвое превышает показатель 2023-го. Второе место занял Волгоград, где срок продажи квартиры составляет 88 дней (+47%). Тройку замыкает Красноярск с 86 днями (+65%).

Ранее сообщалось, что в Москве резко подорожала аренда жилья.