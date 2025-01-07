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В Турции назвали маршрут для увеличения торговли с Россией

Турецкий политолог Озер: Турция и РФ нуждаются в новом маршруте для торговли
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Siwakorn1933/Shutterstock/FOTODOM

Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря увеличило бы товарооборот между Турцией и Россией, заявил в разговоре с агентством РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети »Анкара-Москва» Энгин Озер.

По словам эксперта, перевозки грузов фурами между Россией и Турцией осуществляются через Грузию. Зимой, как отметил Озер, перевал Верхний Ларс на границе Северной Осетии и Грузии часто прерывает работу из-за сезонных условий. В итоге грузовики в этом районе могут ожидать очереди на проезд неделями, а очереди могут растягиваться на километры.

Озер добавил, что Москва после восстановления дипотношений с Тбилиси имеет возможность проложить новый маршрут от побережья Черного моря.

В ноябре 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара нацелена на расширение объемов торговли с Москвой.

В то же время дипломатический источник агентства РИА Новости сообщал, что Турция и Россия регулярно обсуждают торговлю в национальных валютах, на фоне санкций США этот вопрос приобрел особо важный характер.

Ранее в Турции назвали кошмаром экспорт товаров в Россию.

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