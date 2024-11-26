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Россия и Турция обсуждают торговлю в нацвалютах

РИА Новости: Турция и Россия регулярно обсуждают торговлю в нацвалютах

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Depositphotos

Турция и Россия регулярно обсуждают торговлю в национальных валютах, на фоне санкций США этот вопрос приобрел особо важный характер. Об этом заявил дипломатический источник РИА Новости.

«Обсуждается регулярно, лидеры придают этому вопросу (торговле в нацвалютах. – прим. ред.) особое значение», — сообщил источник.

Отмечается, что в свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.

Недавно турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин сообщил, что Турция столкнулась с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией.

На данный момент основная часть сделок турецких экспортеров с Россией осуществляется через банк Emlak Katılım. В настоящий момент только эта финансовая организация проводит сделки в паре российский рубль/турецкая лира.

Ранее курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума.

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