Турция нацелена на расширение торговли с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара нацелена на расширение объемов торговли с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на расширение сотрудничества во многих областях, прежде всего в торговле», — сказано в тексте.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой мирный вклад в международные процессы.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что в воскресенье, 24 ноября, президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы продолжить начатую в Казани беседу. Президенты договорились, что контакты Москвы и Анкары продолжатся по линии профильных ведомств.

Ранее Эрдоган заявил о возможности быстрого решения украинского конфликта.