Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция нацелена на расширение торговли с Россией

Эрдоган: Турция нацелена на расширение торговли с Россией

close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара нацелена на расширение объемов торговли с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на расширение сотрудничества во многих областях, прежде всего в торговле», — сказано в тексте.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой мирный вклад в международные процессы.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что в воскресенье, 24 ноября, президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы продолжить начатую в Казани беседу. Президенты договорились, что контакты Москвы и Анкары продолжатся по линии профильных ведомств.

Ранее Эрдоган заявил о возможности быстрого решения украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами