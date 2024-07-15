В Турции назвали кошмаром экспорт товаров в Россию

Торговля с Россией превратилась в кошмар для турецких компаний из-за угроз и санкций. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он отметил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на Турцию.

«Экспорт в Россию превращается в кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной», — сказал Эрчин.

Турецкие торговцы сталкиваются со множеством проблем, включая замораживание банковских счетов и угрозы со стороны западных чиновников, подчеркнул обозреватель.

Следствием этого становится сокращение экспорта в Россию. Ссылаясь на данные Турецкой ассамблеи экспортеров, он рассказал, что за первое полугодие 2024 года турецкий экспорт сократился в два раза.

Особенно пострадал сектор кожи и изделий из нее, который, по его словам, «практически обнулен».

В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российско-турецкий товарооборот снизился на 1% по сравнению с 2023 годом и составил $28 млрд.

Ранее в Турции высказались о торговле нацвалютами с Россией.