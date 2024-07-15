Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали кошмаром экспорт товаров в Россию

Эрчин заявил, что турецким бизнесменам угрожают из-за торговли с Россией

close
100%
Depositphotos

Торговля с Россией превратилась в кошмар для турецких компаний из-за угроз и санкций. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он отметил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на Турцию.

«Экспорт в Россию превращается в кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной», — сказал Эрчин.

Турецкие торговцы сталкиваются со множеством проблем, включая замораживание банковских счетов и угрозы со стороны западных чиновников, подчеркнул обозреватель.

Следствием этого становится сокращение экспорта в Россию. Ссылаясь на данные Турецкой ассамблеи экспортеров, он рассказал, что за первое полугодие 2024 года турецкий экспорт сократился в два раза.

Особенно пострадал сектор кожи и изделий из нее, который, по его словам, «практически обнулен».

В начале июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российско-турецкий товарооборот снизился на 1% по сравнению с 2023 годом и составил $28 млрд.

Ранее в Турции высказались о торговле нацвалютами с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами