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Молдавия не собирается выплачивать долг «Газпрому»

Премьер Речан сообщил, что Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»

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Reuters

Молдавия не будет выплачивать задолженность «Газпрому» за потребленное топливо в размере $709 млн. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1.

«Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — подчеркнул он.

По мнению Речана, «Газпром» предпринимает попытку «обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга».

Кроме того, премьер-министр предупреждал граждан Молдавии, что их ждет «очень сложная зима». Первым фактором риска он назвал возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, вторым — повышение цен на газ для населения. Он также отметил, что прекращение поставок топлива в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч человек, чревато гуманитарной катастрофой.

26 ноября вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян сообщал, что, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, это станет катастрофой для всей Молдавии. По мнению Серебряна, Молдавия должна любой ценой избегать такого исхода и вести переговоры, даже если они «нежелательны».

На следующий день министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Он отметил, что это было бы легким сценарием для республики, но решение едва ли будет принято быстро.

Ранее аналитик раскрыл, каким будет транзит российского газа через Украину.

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