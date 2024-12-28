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«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию за долги

«Газпром» с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности
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Максим Богодвид/РИА Новости

«Газпром» с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в адрес АО «Молдовагаз» из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», — говорится в сообщении «Газпрома».

Отмечается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока российская компания письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином.

28 декабря «Газпром» направил в молдавскую компанию уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением.

В ноябре министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. Он напомнил, что заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

Ранее в Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье.

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