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Молдавия впервые получила газ из Болгарии и готова поставить его в Приднестровье

Чебан: Молдавия впервые получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору
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Shutterstock

Молдавия впервые закупила газ у Болгарии и получила его по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Количество приобретенного газа составляет 240 МВтч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину», — написал он.

Чебан отметил, что «Молдовагаз» совместно с «Энергоком» «готово оказать содействие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО «Тираспольтрансгаз» (оператор ГТС в Приднестровье) в организации закупок природного газа.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.

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