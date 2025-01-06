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Сделан прогноз по доходам пенсионеров на 2025 год

Глава союза пенсионеров Никитин: жизнь пенсионеров ухудшится в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Страховая часть пенсии работающих и не работающих пенсионеров в 2025 году повысится на 2% ниже, чем официальная инфляция, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«С 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Уже сегодня этот процент ниже, чем официальная инфляция. Представители власти уточнили, что поднятие в следующем году планируется только один раз. Многие говорят, что возможно рекордное увеличение пенсий за 2 года, но на деле это лишь номинально», — подчеркнул Никитин.

По мнению парламентария, жизнь пенсионеров в соответствии с реальной инфляцией при таком подходе может даже ухудшиться.

Во второй половине декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что показатель инфляции в России с начала года к середине декабря превысил 9%.

В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в случае, если повышение страховой части пенсии не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Полное интервью с главой Союза пенсионеров Московской области Анатолием Никитиным читайте тут.

Ранее в Госдуме рассказали, какую пенсию россияне смогут получить в 2025 году.

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