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В Госдуме рассказали, какую пенсию россияне смогут получить в 2025 году

Депутат Чаплин рассказал об изменениях в пенсионных выплатах в 2025 году
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Павел Лисицын/РИА Новости

Средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. Об этом рассказал в интервью RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

С этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Кроме того, с апреля 2025 года размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей.

Размер страховой пенсии составит 8728,73 рубля с января 2025 года. Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами достигнет около 13 тыс. рублей.

Чаплин также напомнил, что женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, которые не успели выйти на пенсию в 2024 году, автоматически перенесут свой выход на пенсию на 2025 год. Льготные категории россиян смогут также уйти на пенсию в новом году.

По словам депутата, на двойную пенсию могут рассчитывать ветераны и ликвидаторы в соответствии с законодательством России. В эту категорию в том числе входят летчики, космонавты, военные.

Ранее сообщалось, что россиян с 1 января ждет увеличение пенсии, МРОТ и социальных выплат.

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