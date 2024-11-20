В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 января

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в разговоре с «Лентой.ру», что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян.

По словам Бессараб, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. В случае, если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Депутат также рассказала, что с 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия на 14,7%.

В начале ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказывала, что с 1 декабря 2024 года пенсии в России увеличат гражданам, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого говорил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на уровень прогнозируемой инфляции. Он отмечал, что первоначально индексация пенсий в 2025 году должна была пройти в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, соответствуя уровню инфляции за прошлый год, и с 1 апреля — еще на 2,2%, соразмерно с доходами Социального фонда РФ.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.