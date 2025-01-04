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Британский аналитик обвинил ЕС в обмане с поставками российского газа

Аналитик Меркурис: ЕС может выдавать российский газ за поставки из США и Катара
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Depositphotos

Евросоюз (ЕС) может выдавать российский газ за поставки из США и Катара. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-то еще. Тогда внезапно газ, который он мог загрузить в России, становится катарским газом», — сказал эксперт.

Меркурис отметил, что закупки российского газа проходят по более доступной цене. В связи с этим, по его словам, у ЕС может появиться стимул обращаться к этой стороне.

2 января агентство Bloomberg сообщало, что в европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины. По данным аналитиков, в настоящее время запасы сырья в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее венгерский политолог спрогнозировал ослабление ЕС без поставок российского газа.

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