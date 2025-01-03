Отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал «победой» остановку транзита.

«Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек», — написал политолог в ответ министру.

Страны Евросоюза все равно продолжат получать российский газ, но уже по более высокой цене, добавил Кошкович.

Накануне бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое ЕС и Киевом, является преступным. По его словам, решение о прекращении транзита газа через украинскую территорию было срежиссировано «брюссельской демократией», грабительским политическим и экономическим руководством европейских стран и США. При этом мнение народов стран Европы не учитывалось.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее Захарова объяснила, чем решение Украины по российскому газу угрожает Европе.