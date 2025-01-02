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Цены на газ в Европе достигли пика с октября 2023 года

Bloomberg: стоимость газа в ЕС достигла максимального уровня с октября 2023 года
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РИА «Новости»

В европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В четверг базовые цены выросли до самого высокого уровня с октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение поставок газа из РФ — не единственная причина роста цен. Другая — остановка работы завода по производству СПГ в Норвегии из-за отказа компрессора. Предприятие возобновит работу только 9 января.

По данным аналитиков, в настоящее время запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее на Украине заявили о «колоссальных потерях» из-за решения по газу из России.

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