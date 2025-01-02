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В Молдавии произошел двукратный рост тарифов на электроэнергию

Поставщики электроэнергии инициировали двукратный рост тарифов в Молдавии
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Depositphotos

Поставщики электроэнергии в Молдавии начали процесс двукратного увеличения тарифов после прекращения подачи газа из России с 1 января текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства по регулированию в энергетике.

Отмечается, что компания Premier Energy, обслуживающая около 70% потребителей в Молдавии, запросила увеличение тарифа с 2,34 до 5,13 лея ($0,27) за 1 кВт-ч. Furnizarea Energiei Electrice Nord, которая обслуживает потребителей на севере страны, запросила увеличение с 2,84 лея до 4,53 лея ($0,24) за 1 кВт-ч.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины. 1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения подачи газа из РФ.

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