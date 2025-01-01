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Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии из-за отсутствия газа из РФ

Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии
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Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии переключились на поставки элетроэнергии из Румынии из-за ее малой выработки на Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), работающей на российском газе. Об этом сообщает молдавская госкомпания Energocom на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным компании, румынская сторона покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии. Помимо этого, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время в случае ее избытка, после чего Молдавия сможет ее экспортировать.

До этого сообщалось, что энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа. Отмечается, что отключения не затронули медицинские учреждения.

Режим чрезвычайного положения в энергетической сфере Молдавии начал действовать 16 декабря. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила Санду в росте тарифов на газ.

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