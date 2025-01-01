Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения подачи газа из РФ

В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения подачи газа из РФ

Энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Тирастеплоэнерго».

«С 7 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — поделились в компании.

Отмечается, что отключения не затронули медицинские учреждения.

До этого «Оператор ГТС Украины» сообщал, что заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля.

В прошедшем году по этому маршруту было поставлено около 15,5 млрд кубометров газа, что составляло около 4,5% потребления в ЕС. Основными импортерами газа были Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.

Также Reuters писал, что компания «Газпром» предупредила о сокращенных поставках газа в Европу 31 декабря.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа.