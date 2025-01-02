Украина будет поставлять электроэнергию в Молдавию по ночам

Украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам. Об этом пишет молдавский портал NewsMaker со ссылкой на Energocom.

«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского «Энергоатома» — в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», — отметил Energocom.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Она покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии. Помимо этого, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время в случае ее избытка, после чего Молдавия сможет ее экспортировать.

Ранее Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения подачи газа из РФ.