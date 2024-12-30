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Доллар превысил отметку в 111 рублей на торгах Forex

Курс доллара на Forex превысил 111 рублей
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Доллар торгуется выше 111 рублей на Forex, свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

Отмечается, что рост курса в понедельник днем составил почти 6%. Евро торгуется выше 109 рублей.

До этого Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля.

Курс евро Банк России установил на уровне 106,1028 рубля, а юаня — 13,4272 рубля.

Также Центробанк РФ сообщал, что официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства.

Ранее ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники.

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