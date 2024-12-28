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Курс доллара ЦБ РФ вырос за 2024 год почти на 12 рублей

Официальный курс доллара Центробанка вырос за 2024 год на 11,99 руб.
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Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%. Это следует из данных Центрального банка РФ, сообщает РИА Новости.

Курс валют с 29 по 9 января установлен на отметке 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро. За 2024 год валюта США подорожала на 11,99 рубля, а курс евро вырос на 6,91 рубля.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По мнению Шохина, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности. Эксперт подчеркнул, что «ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс».

20 декабря Центральный банк удержал ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение стало неожиданностью для многих экономистов и финансовых экспертов. Они отметили, что в результате ставки по депозитам и займам останутся на прежнем, достаточно высоком уровне.

Ранее ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники.

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