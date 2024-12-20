Набиуллина взяла паузу. Почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%?

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря вопреки прогнозам сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экономисты и финансовые аналитики в беседе с «Газетой.Ru» назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Эксперты отметили, что ставки по депозитам останутся в диапазоне 21-25%, по ипотеке — превысят 29%. Что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

Почему ЦБ сохранил ставку

После повышения ключевой ставки 25 октября с 19% до 21% денежно-кредитные условия в России ужесточились даже заметнее, чем ожидалось, объяснили в ЦБ. Причем это было связано только с уровнем ключевой ставки. Условно, кредитная активность снизилась, созданы предпосылки для возвращения инфляции к целевым 4%.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции», — подчеркнул регулятор в своем пресс-релизе.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По состоянию на 16 декабря годовая инфляция достигла 9,5%.

«Cохранение ключевой ставки на уровне 21% было неожиданным для финансового рынка, который ждал повышения ключевой ставки до 23%. Однако ЦБ увидел, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения ставки , причем во многом автономно от действий регулятора. Сигнал ЦБ рынку 20 декабря можно охарактеризовать как умеренно жесткий. ЦБ прямо указывает, что будет рассматривать возможность повышения ставки на ближайшем заседании в феврале 2025 года, ориентируясь на динамику кредитования и инфляции», — сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Банк России остерегается рецессии, пояснил «Газете.Ru» логику регулятора главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«В неделю тишины Банк России принял решение сдвинуть вправо график восстановления системно значимыми банками нормативов краткосрочной ликвидности. Это решение само по себе ослабляет денежно-кредитные условия, но увеличивает управляемость финансовой системы через ключевую ставку. Для компенсации послабления Банк России должен был бы повысить ключевую ставку на сегодняшнем заседании, но решил этого не делать. Жесткая риторика Банка России сменилась на нейтральную», — отметил Федоров.

Что сказала Набиуллина

На пресс-конференции 20 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал варианты повышения ключевой ставки до 22% и 23% . ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели в 4% нужен долгий период жесткой денежно-кредитной политики, подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, высокая ключевая ставка работает, без нее уровень инфляции составил бы 30%.

«Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Глава ЦБ также отметила, что Банк России оценивает текущий уровень ключевой ставки в 21% как «достаточно высокий», однако может вернуться к обсуждению вопроса его повышения в феврале.

«Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий», — отметила она.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки запланировано на 14 февраля 2025 года.

Что будет с вкладами

Накануне заседания ЦБ банки повышали ставки по вкладам. Ставки по ним в российских банках сейчас варьируются от 21% до 25%, подчеркнул доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Антонов уточнил, что выгодные предложения банков по вкладам составляют 24,61% на полгода и 22,5% на год.

«Такие ставки по вкладам выглядят привлекательно. В ближайшие недели мы вряд ли увидим существенный рост этих ставок, учитывая решение ЦБ. Сейчас оптимально открывать вклад на шесть месяцев, чтобы воспользоваться максимальной доходностью и иметь возможность пересмотреть решение летом », — посоветовал Антонов.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал придерживаться правила раскладывания яиц в разные корзины: в данном случае россиянам нужно открыть вклады на разные сроки. Крайне важным экономист счел поискать долгосрочный вклад (на три года) по ставке 22-25% (таких предложений мало, но они есть).

«Статистика показывает, что самые выгодные вклады от 181 дня до года. Однако все индивидуально, надо учитывать условия вкладов, сумму, цели и так далее. В конце декабря уже начали поступать предложения от отдельных банков о повышении ставки до 24+%. После сегодняшнего решения ставки по депозитам сохранятся», — заявила кандидат экономических наук, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

После решения ЦБ сохранить ключевую ставку по накопительным счетам зафиксируются на пиковых уровнях, заявил «Газете.Ru» заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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«На этой неделе банки улучшили свои условия для вкладчиков. Такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться. Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее, рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей», — спрогнозировал Горшков.

Что будет с кредитами

Антонов допустил, что при текущей ключевой ставке в 21% потребительские кредиты и ипотека останутся дорогими. С учетом сохранения ключевой ставки ставки по потребительским кредитам и ипотеке останутся на том же уровне, согласился Щербаченко.

По словам экономиста, средняя полная стоимость кредитов в России в топ-10 банков для граждан (включает комиссии) составила 34,2%, а минимальная стоимость достигла 28,8%, увеличившись на три процентных пункта за два месяца. В текущих условиях Щербаченко рекомендовал воздержаться от оформления новых кредитов, так как высокие ставки могут значительно увеличить финансовую нагрузку на заемщиков.

Балынин уверен, что минимальная ставка по потребкредиту после решения ЦБ будет в районе 25-26%, но ее надо будет поискать — в том числе посмотреть специальные предложения для зарплатных клиентов . По прогнозу экономиста, ставки по рыночной ипотеке превысят 28%. Гражданам не стоит задумываться о кредите, пока ставка по нему не станет ниже 10%, посоветовал экономист. Фрумина согласна. Она привела пример: если кредит на сумму 5 млн рублей выдан на 10 лет по ставке 21%, переплата составит почти 7 млн руб.

«Семейная ипотека сохранится на уровне 6%, а обычная ипотека от 29% делает доступными кредиты только по льготным программам. Сейчас стоит воздержаться от потребительских кредитов, а ипотеку рассматривать только по льготным программам после тщательной оценки рисков», — рекомендовал Антонов.

По оценке Горшкова, розничное кредитование в 2025 году станет «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в выдачах. По прогнозу Горшкова, в 2025 году банки выдадут населению около 9,5 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в этом году.

«Брать кредиты у банка дорого, а значит рынок розничного кредитования продолжит «сжиматься». Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть», — отметил Горшков.

Что будет с рублем

На валютный рынок решение ЦБ существенно не повлияло. Курс доллара вырос на 0,67%.

Антонов предположил, что курс доллара останется в диапазоне 102-105,5 рублей, евро — 105,5-111 рублей, юаня — 13,4-14,4 рубля, поскольку рынок сейчас больше реагирует на соотношение спроса и предложения валюты после недавних санкций против финансового сектора.

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По словам Антонова, стабилизации курса рубля и снижению инфляции мешают несколько факторов: высокий внутренний спрос, инфляционные ожидания населения и бизнеса, последствия ослабления рубля и накопленные эффекты бюджетных стимулов.

Что будет дальше с ключевой ставкой

Экономисты сказали «Газете.Ru», что с учетом сегодняшнего решения ЦБ сложно спрогнозировать уровень ключевой ставки 14 февраля — на первом заседании ЦБ в 2025 году.

Щербаченко допустил, что ключевая ставка будет повышена до 23%, если инфляционные риски останутся высокими. Балынин оценил вероятность снижения ключевой ставки в 5%, сохранения — в 55%, увеличения — в 40%.

«При новых ценовых шоках или усилении волатильности курса рубля ЦБ сохранит инструмент повышения ставки. Пока решение о дальнейшей динамике остается открытым, но мы прогнозируем начало снижения ставки к концу первого полугодия 2025 года с ускорением процесса до уровня 16% к концу года», — отметил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.