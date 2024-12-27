Власти Украины получили от США и Всемирного банка $485 млн

Украинские власти получили от США и Всемирного банка $485 млн помощи. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine», — заявил он.

По словам премьер-министра, из этих средств порядка $465 млн США перевели через USAID, а $20 млн поступили в бюджет страны от Всемирного банка. Шмыгаль добавил, что перечисленные средства направят на компенсацию социальных и гуманитарных расходов.

До этого посол Амстердама в Киеве Алле Дорхаут заявил, что Нидерланды планируют выделить еще €6 млрд на помощь Украине. По его словам, королевство в течение последних трех лет предоставляло Украине военную и гуманитарную помощь. К текущему моменту Нидерланды выделили на соответствующие цели €3,8 млрд.

26 декабря газета The Guardian писала, что все больше европейцев выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше — за поддержку Киева «до победного конца».

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.