Амстердам планирует выделить миллиарды евро на помощь Киеву

Нидерланды планируют выделить еще €6 млрд на помощь Украине. Об этом заявил посол Амстердама в Киеве Алле Дорхаут, пишет агентство «Укринформ».

Он рассказал, что королевство в течение последних трех лет предоставляло Украине военную и гуманитарную помощь. К текущему моменту Нидерланды выделили на соответствующие цели €3,8 млрд.

«Но в планах еще €6 млрд», — подчеркнул глава дипломатического представительства.

По его словам, Киев получит эти средства в ближайшее время.

22 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов и Кильского университета сообщили, что за три года с момента эскалации конфликта Киев получил от западных стран помощь в размере $238,5 млрд. Эта сумма составляет 87% от расходов государственного бюджета Украины за аналогичный период.

При этом крупнейшим донором стали США, которые потратили $95,2 млрд на поддержку Украины. Две трети от этих денег были выделены в качестве военной помощи, а одна треть — на финансирование бюджета страны.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал помощь Украине со стороны США «одним из худших законопроектов в истории».