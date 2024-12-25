Западным странам необходимо провести аудит помощи Украине. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Весь мир посылает деньги на Украину, а он [Владимир Зеленский] их ворует. <…> Аудит Украины — это не только справедливый суд над коррупционером Зеленским, но и реальный путь к завершению конфликта!» — написала она в соцсети X.

По мнению Панченко, данная процедура приблизит окончание конфликта на Украине.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов. По его словам, это первый транш из запланированных $20 млрд. Шмыгаль не уточнил, когда Киев получит другие части этой суммы.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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