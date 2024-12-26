Guardian: все больше европейцев выступают за мир на Украине

Все больше европейцев выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше — за поддержку Киева «до победного конца». Такие данные следуют из опроса компании YouGov, опубликованного газетой Guardian.

«По данным опроса, готовность поддерживать Украину «до ее победы» резко снизилась в Западной Европе в критический для страны момент, поскольку предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под сомнение будущее военной помощи США Киеву», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что опрос проводился среди жителей Великобритании, Франции, Германии, а также Дании, Швеции, Испании и Италии.

Из полученных результатов следует, что за период с февраля по декабрь текущего года решимость оказывать поддержку Украине «до победного конца» существенно снизилась во всех семи странах.

Guardian пишет, что наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Швеции, Дании и Великобритании. За продолжение помощи Киеву там выступили 50%, 40% и 36% респондентов соответственно.

При этом продолжать поддерживать Киев и дальше выбрали всего 15% опрошенных итальянцев, 23% французов и 25% испанцев. Также за помощь Украине до самого конца выступили 28% опрошенных немцев.

24 декабря газета El País со ссылкой на источники писала, что страны Евросоюза сомневаются в необходимости помощи Украине. Собеседники издания отметили, что многие страны в объединении все больше тяготеют к России и налаживанию отношения с ней, несмотря на ущерб, который будет нанесен Украине.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.