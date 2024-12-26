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Минфин получит 220 млрд рублей за счет денег россиян

Силуанов: Минфин к концу года привлечет 220 млрд руб. долгосрочных сбережений
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский Минфин к концу нынешнего года может привлечь 220 млрд руб. в рамках программы долгосрочных сбережений россиян, сообщил глава министерства Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве России, пишет агентство ТАСС.

По его словам, власти в 2024 году успешно организовали возможности для участия граждан в программе долгосрочных сбережений их денег.

На этой неделе Силуанов сообщил, что доходы российского бюджета от приватизации в 2024 году составят 130 млрд рублей, и эта сумма превышает составленные в прошлом году планы.

Во второй половине декабря министерство финансов Российской Федерации отклонило предложение о введении льготной ипотечной программы для участников СВО. В министерстве подчеркнули, что многократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ, а также распространение их на все больший круг граждан и объектов жилищного строительства фактически превратили «льготную ипотеку» из адресной меры поддержки в массовый продукт.

Ранее россиянам рассказали о плюсах отмены лимитов по семейной ипотеке.

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