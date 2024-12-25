Российский бюджет получит дополнительный доход от приватизации в 2024 году

Силуанов заявил, что доходы бюджета от приватизации составят 130 млрд рублей

Доходы российского бюджета от приватизации в 2024 году составят 130 млрд рублей, и эта сумма превышает составленные в прошлом году планы. Об этом телеканал »Россия 24» сообщает со ссылкой министра финансов России Антона Силуанова.

«Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. Получим более 130 млрд рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества», — заявил Силуанов.

По словам министра, минфин в проекте бюджета на 2025 год заложил показатель прибыли от приватизации в размере 80 млрд рублей.

Недавно Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

14 марта Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) крупную сумму, расцененную как неосновательное обогащение.

Ранее стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации с начала года.