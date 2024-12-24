Минфин отказал учасникам СВО в льготной ипотеке

Минфин РФ не поддержал предложение по льготной ипотеке для участников СВО

Министерство финансов Российской Федерации отклонило предложение о введении льготной ипотечной программы для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минфин России не поддерживает представленное предложение», - говорится в ответе заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы («Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека») уже привели к дисбалансам на рынке ипотечного кредитования.

Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что многократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ, а также распространение их на все больший круг граждан и объектов жилищного строительства фактически превратили «льготную ипотеку» из адресной меры поддержки в массовый продукт.

До этого Госдума разработала концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%. Парламентарии предложили давать льготную ипотеку участникам СВО на всей территории России.

Ранее Силуанов пообещал, что проблем с семейной ипотекой в 2025 году не будет.