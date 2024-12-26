Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько и почему подорожает рыба с Нового года в России

Представитель ВАРПЭ Фомин: рыба подорожает от 5 до 20% в 2025 году
close
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Рыба и изготавливаемая из нее продукция подорожает с Нового года до 20%, заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин в беседе с изданием URA.RU.

По словам Фомина, на рост цены на рыбу влияют несколько факторов, в том числе инфляция, курсы валют, улов по каждому виду рыбы, международные политические и экономические отношений России с другими странами.

В четверг газета «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group написала, что лекарства от сахарного диабета в 2024 году подорожали сильнее остальных препаратов, их стоимость увеличилась почти на 35%.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что стоимость кофе в российских магазинах повысится на 20-30% в 2025 году.

Накануне директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский сообщил, что цены на аренду квартир в России вырастут на 10 — 15% уже весной 2025 года.

Ранее эксперт объяснил массовое закрытие салонов маникюра в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами