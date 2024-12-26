Стало известно, на сколько и почему подорожает рыба с Нового года в России

Представитель ВАРПЭ Фомин: рыба подорожает от 5 до 20% в 2025 году

Рыба и изготавливаемая из нее продукция подорожает с Нового года до 20%, заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин в беседе с изданием URA.RU.

По словам Фомина, на рост цены на рыбу влияют несколько факторов, в том числе инфляция, курсы валют, улов по каждому виду рыбы, международные политические и экономические отношений России с другими странами.

В четверг газета «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group написала, что лекарства от сахарного диабета в 2024 году подорожали сильнее остальных препаратов, их стоимость увеличилась почти на 35%.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что стоимость кофе в российских магазинах повысится на 20-30% в 2025 году.

Накануне директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский сообщил, что цены на аренду квартир в России вырастут на 10 — 15% уже весной 2025 года.

Ранее эксперт объяснил массовое закрытие салонов маникюра в России.