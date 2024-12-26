Цены на лекарства от сахарного диабета в 2024 году в России выросли на треть

Лекарства от сахарного диабета в 2024 году подорожали сильнее остальных препаратов, их стоимость увеличилась почти на 35%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

В публикации отмечается, что средняя цена на упаковку препарата от диабета выросла на 34,7% за 11 месяцев, лекарства от обструктивных заболеваний дыхательных путей — на 19,04%, гиполипидемические препараты — на 13,85%.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, одна из причин подорожания лекарств для лечения сахарного диабета состоит в том, что их массово применяют не по прямому показанию, а для борьбы с избыточным весом.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко утверждает, что подорожание препаратов также связано с тем, что среди них преобладают лекарства иностранного производства. На их стоимость влияет курс рубля и увеличение затрат на логистику, добавил эксперт.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в январе.